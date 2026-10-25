Diyarbakır Çermik'te 3 yıl önce başlayan aile husumeti barışla bitti - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te 3 yıl önce başlayan aile husumeti barışla bitti

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Diyarbakır Çermik\'te 3 yıl önce başlayan aile husumeti barışla bitti
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Diyarbakır Çermik'te 3 yıl önce hayvan otlatma nedeniyle başlayan iki aile husumeti, kanaat önderleri ve yetkililerin girişimiyle barışla sonuçlandı. 2023'te 1 kişinin yaralandığı olayın ardından Gürüz Jandarma Karakolunda bir araya gelen aileler barıştı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında 3 yıl önce hayvan otlatma meselesi nedeni ile başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesi ile barışla sonuçlandı.

2023 yılında Yabanardı ve Gürüz mahalleleri arasında hayvan otlatma sebebiyle çıkan tartışma sonucu meydana gelen olayda 1 kişi yaralanmıştı.

Siverek'ten Kirvar aşireti lideri Yusuf Kirvar'ın girişimleri ve Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Çermik Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın katılımıyla Gürüz Jandarma Karakolunda her iki husumetli aile bir araya gelerek barış sağlandı.

Programda konuşan Kaymakam Karataş, iki ailenin olumsuzluk yaşadığı belirtti. Büyük olgunluğun insanlığa yakışanın, geçmişte yaşanan kötü hadiseleri bitirip, sonraki nesillere güzel bir miras bırak olduğunu kaydeden Kaymakam Karataş, "Bu miras da birlik beraberlik ve kardeşliktir. Bizler de bu barışa şahitlik etmekten onur duyuyoruz. Nitekim devlet olarak, bizim her zaman görmek istediğimiz vatandaşlarımızın barış ve esenlik içerisinde birbirlerinin mutluluğuna ortak olmaları, birbirinin cenazesinde de veya yaşamış olduğu bir kötü hadisede de onun acısına ortak olmaları, onun acısını paylaşmaları ve bir nebzede olsa acısını hafifletmeleri. İşte bugün tesis edeceğimiz bu barış da bunun bir nişanesi olacak" dedi.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan ise hayırlı bir iş için toplandıklarını kaydetti. Kızılarslan, "Rabbimiz şöyle buyuruyor, 'Ey iman edenler olur ki aranızda bir sıkıntı oldu, hep beraber barışa başvurun.' İşte bugün bizlerde rabbimizin bu emri üzerine bir araya geldik, barış yolunda güzel bir adım attık, inşallah Rabbim yaptığımız bu işi hayırla sonuçlandırır. Bugün kimse savaş ve kavga gürültü istemez. Bundan her birimiz zarar görür, iki tarafta zarar görür. İslam kardeşliği hiçbir yerde olmayan farklı bir şeydir. Farklı ırkı, farklı dili konuşan insanlar bir araya gelince kardeş oluyorlar. O kardeşler arasında olur ya bir kırgınlık olursa size düşen o kırgınlığı gidermektir.

Konuşmaların ardından Ulu Cami imamı Mustafa Öztürk'ün yaptığı duadan sonra aileler barışta buluştu.

Kaynak: İHA
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