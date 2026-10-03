Diyarbakır Çüngüş\'te muhtarlar toplantısında sorunlar ve yatırımlar değerlendirildi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Çüngüş Kaymakamı Murat Ak ve Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe başkanlığında; ilgili kurum amirleri ve mahalle muhtarların katılımıyla gerçekleşen toplantıda sorun ve yatırımlar değerlendirildi. Toplantıda, mahallelerin genel durumu ile muhtarlar tarafından iletilen talep ve öneriler ele alınarak ilgili kurumların görev alanları çerçevesinde değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi, yerel ihtiyaçlara hızlı çözümler üretilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.