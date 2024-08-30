Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

Diyarbakır\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Anıt Park'ta düzenlenen törende çelenk sunulmasıyla başlayan program, valilik önünde şiir okunması ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Kutlamalar, birliklerin geçişi ve helikopter gösterisiyle sona erdi.

30.08.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Ardından valilik önünde şiir okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Program, daha sonra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı'nın selamladığı birliklerin geçişi ve helikopter gösterisiyle sona erdi.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hacer Kurt, Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mert Önen, 8. Ana Jet Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit aileleri ve yakınları, gaziler, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Helikopter, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
22:12 Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Meryem Betül Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:46 Ukrayna’da F-16 savaş uçağı düştü Ukrayna'da F-16 savaş uçağı düştü
20:26 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 Sezonu Kura Çekimi Gerçekleştirildi
20:19 Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
18:13 Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti Nilüfer Belediyesporlu Voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 13:13:52. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement