Diyarbakır\'da 400 Çocuk İçin Sanat ve Spor Şenliği Düzenlendi

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Diyarbakır'da "Sanat ve Spor Şenliği"ne katılan 400 çocuk, kurulan masa tenisi, pota, tırmanma duvarı ve çeşitli parkurlarda eğlendi.

Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler daire başkanlıkları ile Bağlar Belediyesi'nin iş birliğiyle Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan Solin Çocuk Anne Yaşam Merkezi'nde 400 çocuğa yönelik sanat ve spor etkinlikleri düzenledi.

"Sanat ve Spor Şenliği"nde çocuklar, gençler ve kadınlar sağlıklı bir yaşam için spor yapma ve aktivitelerle keyifli zaman geçirme fırsatı buldu.

Ritim, resim, masa tenisi, voleybol, bisiklet parkurları gibi çeşitli spor faaliyetlerinin yanı sıra tırmanma duvarı, trambolin, geleneksel sokak oyunları, yüz boyama ve çeşitli eğlenceli parkurlar da etkinlikte yer aldı.

Çocukların ellerini boyayarak bezler üzerinde renkli eserler oluşturduğu etkinlik boyunca katılımcılar, müzik eşliğinde hem spor yapma hem de eğlenme imkanı buldu. - DİYARBAKIR