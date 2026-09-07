Diyarbakır'da 54 kadın moda eğitimiyle kendi işini kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da 54 kadın moda eğitimiyle kendi işini kurmaya hazırlanıyor

Diyarbakır\'da 54 kadın moda eğitimiyle kendi işini kurmaya hazırlanıyor
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Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de kurulan merkezde farklı mesleklerden 54 kadın, moda tasarımı ve ön muhasebe eğitimi alıyor. Matematik öğretmeni, bankacı ve ev hanımları, aldıkları eğitimle modaevi açma ve marka kurma hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Diyarbakır'da farklı meslek grubundaki kadın kursiyerler, aldıkları eğitim ve uygulamalı çalışmalarla moda dünyasına hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası'nca koordine edilen yerelde ise Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'de Tekstil Odaklı Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruldu. Yaklaşık 1 yıllık hazırlık aşamasının ardından diş hekimliği öğrencisinden, inşaat mühendisliğine, yüksek iktisattan matematik öğretmenine, ev hanımından yüksek lisans öğrencisine kadar yaklaşık 54 kursiyer, aldıkları eğitim ve uygulamalı çalışmalarla moda dünyasına hazırlanıyor.

Öğretim Görevlisi Nurcan Akgüneş, İHA muhabirine, Dünya Bankası kaynağıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan SEKO Projesi kapsamında Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesinde kurulan girişimcilik merkezinde yaklaşık 1 yıllık hazırlık süreçleri olduğunu söyledi. Hazırlık sürecinde moda tasarımı, dijital pazarlama, insan kaynakları ön muhasebe gibi başlıkların ön plana çıktığını belirten Akgüneş, şu anda ön muhasebe ve moda tasarımı alanında eğitimlerin yürütülmekte olduğunu ifade etti. Diğer eğitimlerin süreç içerisinde devam edeceğini kaydeden Akgüneş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Moda tasarımında yaklaşık 40 öğrencimiz var. Üst seviye ve temel eğitim alan öğrencilerimiz var. Muhasebede de yaklaşık 14 öğrencimiz var. Moda tasarımındaki öğrencilerimizin eğitim düzeylerine baktığımız zaman diş hekimliği, inşaat mühendisliği öğrencimiz var. Yüksek iktisat, matematik mezunu öğrencimiz, ev hanımı gibi profilde öğrencilerimiz var. Buraya gelen öğrencilerimiz akademik eğitimle buluştular. Moda tasarımı alanında bir modelistlik eğitimi alıyorlar. Hayal kurma, hayal ettiklerini kağıda aktarma, tasarladıkları ürünleri kalıba aktarma, sonra onları üretme ve tasarımını ortaya koyma aşamasına kadar bir modelistlik eğitimi aldılar. Bu eğitimleri aldıkça her biri cesaretlenip, her birinin ayrı ayrı girişimcilik projeleri var. Kendi işini kurma, modaevi açma, yurt dışında modaevi kurma, evinden çalışma, sosyal medya üzerinde çalışma yapıp ürünlerini satma gibi hayalleri var. Aslında her biri, bir istihdam projesi. Eğitim alan öğrencilerimizi bundan sonra izlemeye devam edeceğiz."

"Matematik mezunu olduğum için kalıpları daha iyi çiziyor, formüllerin hesaplarını daha iyi yapabiliyorum"

Kursiyer Nedret Papatya, matematik mezunu olduğunu, bitirdikten sonra birkaç yıl dershanelerde çalıştığını anlattı. Evlenip çocuk sahibi olunca çalışmadığını söyleyen Papatya, "Çocuklar büyüdükten sonra KPSS'ye hazırlandım, aldığım puan yeterliydi ama yaş sınırına takıldım. Sonra evdeki söküğümü dikmek için halk eğitim merkezindeki kursa gittim. Yapabildiğimi gördükçe daha iyi eğitimler alıp daha iyi yerlere gelmek istedim. Hocam, Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir projenin olduğunu söyledi. Üst seviye eğitim vereceğini söyleyince buraya geldik. Matematik mezunu olduğum için kalıpları daha iyi çiziyorum, formüller hesaplarını daha iyi yapabiliyorum. Kendimi geliştirip abiye üzerine bir atölye açmak istiyorum. Şu anda moda tasarımı bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Uzaktan olduğu için uygulaması olmuyor, buradan da uygulamasını yapıyorum" dedi.

"Bankacılık mesleğini bıraktıktan sonra moda tasarıma yöneldim"

Kursiyer Canan Lale ise moda tasarım mezunu olduğunu, yakın zaman içerisinde böyle bir çalışmanın olduğunu gördüğünü söyledi. Akademisyen hocanın verdiği eğitimlerle çok şey gördüklerini aktaran Lale, "Şu an modasını çıkardığım bir ürün var. Bunun çizimlerini yapıyoruz, kalıbını çıkarıyoruz ve mankene giydirebiliyoruz. Bu şekilde bu farkındalığı ortaya çıkarabildik. Öğrendiğim bilgiler doğrultusunda bir modaevi açmak istiyorum. Bunun yanı sıra markamı üretebilirim. Girişimci birçok kadının da bunu başarabileceğine inanıyorum. Farklı meslek dallarında arkadaşlarımız var. Bu arada bankacıyım. Bankacılık mesleğini bıraktıktan sonra moda tasarıma yöneldim. Beni daha çok cezbettiğini düşünüyorum. Hayatıma renk kattığını düşünüyorum. Boş oturup ev hanımlığı yapabiliyoruz ama bunun yanı sıra üretime katkı sunacağımızı da düşünüyorum" diye konuştu.

Ayşe Öztürk de ev hanımı ve iki çocuk annesi olduğunu belirtti. Yıllardır evde üreten, girişimci bir kadın olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu kurslara gelmemin amacı daha iyi bir teknik öğrenmek, daha iyi yerlere gelmek için katıldım. Burada ekip halinde çalışıyoruz. Bizim için sadece bir kurs değil, birbirimizden ilham alıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz, hayallerimizi anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yerel, Moda, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 54 kadın moda eğitimiyle kendi işini kurmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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