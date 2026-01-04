Ekipler ambulansın yolunu açtı, anne ve bebek hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan ambulansa zamanında müdahale edip kadın ve bebeğin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan bir kadını hastaneye ulaştırmak üzere yola çıkan ambulansın, buzlanma nedeniyle ilerleyemediği yönünde yapılan ihbar üzerine hızla harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, ambulansın bulunduğu güzergahta yol açma çalışması başlattı.

Ekipler, mahalle yolunda biriken buzlanmayı temizleyerek yolu kısa sürede ulaşıma uygun hale getirdi. Bununla da yetinmeyen ekipler, mahalle içinde buzları kırarak sağlık ekiplerinin doğum sancıları artan kadına güvenli şekilde ulaşmasını sağladı. Sancıları ilerleyen ve hastaneye yetiştirilme imkanı bulunmayan kadın, sağlık ekiplerinin desteğiyle evde doğum yaptı.

Olay yerinde gerekli ilk sağlık müdahaleleri anne ve bebek için titizlikle gerçekleştirildi. Ardından, yolu açılan ambulansla anne ve yeni doğan bebek güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı. - DİYARBAKIR