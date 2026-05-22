Diyarbakır\'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

22.05.2026 09:25  Güncelleme: 09:26
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan husumet, kaymakam ve belediye başkanının girişimleriyle barışla sona erdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kuyu Mahallesi'nde Çınar ve Karadağ aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden oluşan husumet, barışla sonuçlandı.

Çermik Kaymakamı Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Alper Kon ve Belediye Meclis üyesi, Celal Çelik'in girişimleriyle aileler arasındaki husumet sona erdi. Kuyu Mahallesi taziye evinde gerçekleştirilen barış toplantısında her iki aile birbirleriyle helalleşerek, bir daha böyle durumların çıkmayacağı konusunda söz verdi. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Çınar ve Karadağ aileleri arasında sağlanan barış ve kardeşlik ortamı, birlik ve beraberliğimiz adına büyük bir anlam taşımaktadır.

Kırgınlıkların yerini hoşgörüye, küslüklerin yerini muhabbete bırakmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

