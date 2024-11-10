Diyarbakır'da Atatürk Anma Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Atatürk Anma Töreni Yapıldı

Diyarbakır\'da Atatürk Anma Töreni Yapıldı

Diyarbakır'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde düzenlenen anma töreni, valilik ve askeri erkan katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikler arasında çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve sunumlar yer aldı.

10.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:08
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Diyarbakır'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde çeşitli etkinlikle anıldı.

Tören, Anıtpark'ta Vali Murat Zorluoğlu tarafından Atatürk Anıtına Diyarbakır Valiliğinin çelenginin sunulmasıyla başladı. 7. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından da çelenk sunulan törende saat 09: 05'te siren sesleri eşliğinde iki dakikalığına hayat durdu. Çelenk sunma töreni İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma programı ise Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2 öğretmen tarafından yapılan "Atatürk'ün Hayatı" konulu sunum ve 7. Kolordu Komutanlığında görevli 2 subay tarafından gerçekleştirilen "Atatürk'ün Askeri Kişiliği' konulu barkovizyon sunumu ile devam etti.

Öğrencilerin de şiir okuduğu program, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi tarafından icra edilen koro dinletisi ile son buldu.

Törene Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Atatürk Anma Töreni Yapıldı - Son Dakika

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