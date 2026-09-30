Diyarbakır'da belediyelere sahipsiz hayvan toplamada 31 Ekim'e kadar süre verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da belediyelere sahipsiz hayvan toplamada 31 Ekim'e kadar süre verildi

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Diyarbakır\'da belediyelere sahipsiz hayvan toplamada 31 Ekim\'e kadar süre verildi
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Diyarbakır'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sahipsiz hayvan toplama çalışmalarını 31 Ekim'e kadar tamamlaması, araç ve personel desteğinin artırılması kararlaştırıldı.

Diyarbakır'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilerek belediyelerin toplama faaliyetlerine ilişkin hedef ve takvim ele alındı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin, günlük ortalama toplama sayılarına ulaşarak çalışmalarını 31 Ekim tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi. Toplantıda, belediyelerin sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalarını daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmesi için araç ve personel desteğinin artırılması kararlaştırıldı. Çalışmaların sahada daha etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve denetimlerin sıklaştırılması konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakamlıkların, ilgili belediyelerle sürekli iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesi kararlaştırılırken, Lice ilçesinde yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere valilik tarafından bir araç tahsis edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Murat ZorluoğluHayvan HaklarıDiyarbakırGüncelÇevreYaşamYerelSon Dakika

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