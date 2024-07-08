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Diyarbakır'da bir evin balkonundaki alevler paniğe neden oldu

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evin balkonunda yakılan ateş paniğe neden olurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla haber spikerinin anlatımı gibi kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki bir binanın son katında medyana geldi. Mahalledeki binanın son katının balkonundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirecekken, o sırada balkonda insanların panik yapmadan durduğunu gördü.

O anları haber spikeri gibi anlatan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaş, "Diyarbakır'da bir binanın son katındaki dairenin balkonunda herhalde yemek yapma amaçlı ateş yakılmış. Muhtemelen kebap falan yapmaya çalışıyorlar. Biz ilk etapta itfaiyeyi yangın var diye arayacaktık. Ama balkondaki kişilerin panik yapmadığı için yemek yaptıklarının kanaatine vardık. Aslında baca da yok. Çok değişik bir manzara. Allah muhafaza bu ateşle bina da yanabilir" dedi.