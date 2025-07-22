Diyarbakır\'da \'Çocuk Köy Şenlikleri\' Başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde 20 gün sürecek 'Çocuk Köy Şenlikleri' başlatıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yaz tatilinde çocukların eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla kültür sanat atölyeleri ile tiyatro gösterimlerinden oluşan 'Çocuk Köy Şenlikleri' programı hazırladı. 23 Temmuz'da startı verilecek etkinliklerde, kırsal mahallede yaşayan çocuklar, resim-müzik atölyeleri ve tiyatro gösterimleri ile buluşacak.

20 noktada düzenlenecek etkinliklerin ilki 23 Temmuz'da Kulp ilçesine bağlı Akbulak Mahallesi'nde düzenlenecek. 24-25 Temmuz'da Kulp'a bağlı Uzunova ve Kamışlı'da; Ergani ilçesinde 28 Temmuz'da Ahmetli'de, 30 Temmuz'da Şölen'de, 1 Ağustos'ta Dibektaş'ta, 3 Ağustos'ta İncehıdır'da, 4 Ağustos'ta Çukurdere'de, 5 Ağustos'ta Selman'da; Hani ilçesinde 6 Ağustos'ta Çardaklı'da, 7 Ağustos'ta Gürbüz'de; Lice ilçesinde 8 Ağustos'ta Kavacık'ta; Bismil ilçesinde 9 Ağustos'ta Ambar'da, 10 Ağustos'ta Çeltikli'de, 11 Ağustos'ta Kazancı'da, 12 Ağustos'ta Çavuşlu'da; Çınar ilçesinde 13 Ağustos'ta Karaçevre'de, 14 Ağustos'ta Yazçiçeği ve Ovabağ mahallelerinde etkinlikler gerçekleştirilecek.

29 Temmuz'da Sur ilçe merkezinde düzenlenecek etkinlik, 16 Ağustos'ta Lice ilçe merkezinde atölye ve tiyatro gösterimleri ile sona erecek. - DİYARBAKIR