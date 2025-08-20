Diyarbakır'da 'Çocuk Köy Şenlikleri' ile Yüzlerce Çocuğun Eğlencesi - Son Dakika
Yerel

Diyarbakır'da 'Çocuk Köy Şenlikleri' ile Yüzlerce Çocuğun Eğlencesi

Diyarbakır\'da \'Çocuk Köy Şenlikleri\' ile Yüzlerce Çocuğun Eğlencesi
20.08.2025 10:02  Güncelleme: 10:07
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çok dilliliği ve çok kültürlülüğü esas alarak 20 mahallede düzenlenen 'Çocuk Köy Şenlikleri' ile yüzlerce çocuğa kültür-sanat etkinlikleri sunarak eğlenceli bir yaz dönemi geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çok dilliliği ve çok kültürlülüğü esas alan bir anlayışla hizmet üretmek amacıyla 20 ayrı mahallede yüzlerce çocuğun katılımıyla "Çocuk Köy Şenlikleri" gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, çocukları eğlendirmek ve kültür- sanat etkinlikleri ile buluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Kültür sanat atölyeleri ile tiyatro gösterilerinden oluşan "Çocuk Köy Şenlikleri" etkinlikleri, Kulp, Ergani, Çınar, Lice, Hani, Bismil, Sur ve Silvan ilçelerine bağlı mahallelerde çocuklarla buluştu.

20 noktada çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin ilki 23 Temmuz'da Kulp ilçesine bağlı Akbulak Mahallesi'nde başladı, ardından 19 Ağustos'a kadar Kulp'a bağlı Uzunova ve Kamışlı'da, Ergani Ahmetli, Şölen, Dibektaş, İncehıdır, Çukurdere ve Selman'da; Sur Anzele Parkı'nda; Hani Çardaklı'da; Lice Kavacık'ta; Bismil Ambar, Çeltikli, Kazancı ve Çavuşlu'da; Çınar Çömçeli ve Ortaşar'da; Silvan Rindexan Parkı ve Azizoğlu Meydanı'nda devam etti.

23 Temmuz'da startı verilen etkinliklerde, kırsal mahallede yaşayan yüzlerce çocuk, resim-müzik atölyeleri ve tiyatro gösterimleri ile buluştu. Etkinliklere ilçe belediyelerin başkanları da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Mahallesi'ndeki etkinliğe katılan Elifnur Zorlu, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Bugün burada eğlenmek amaçlı toplandık. Şarkılar söylüyoruz, boyama etkinliği yapıyoruz, resimler yapıp eğleniyoruz."

Çınar ilçesine bağlı Çömçeli Mahallesi'ndeki etkinliğe katılan çocuklardan Murat Yavuz ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kendileri için düzenlediği etkinliğe katılarak gönüllerince eğlendiklerini aktardı.

"Çocuk Köy Şenlikleri", 19 Ağustos'ta Silvan ilçesindeki Azizoğlu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 'Çocuk Köy Şenlikleri' ile Yüzlerce Çocuğun Eğlencesi - Son Dakika

08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
