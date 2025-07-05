Diyarbakır'da "Çocuk Spor Şenliği" düzenlendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kırsal mahallerde yaşayan çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Kayapınar ilçesi Baykara Mahallesi'nde "Çocuk Spor Şenliği" düzenlendi.
Şenliğe, mahalledeki çocuklar katıldı. Çocukların karşılanması ile başlayan etkinlikte eğitmenler programın tanıtımı yaparak çocukları oyun alanlarına yönlendirdi.
Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, trambolin, futbol, tırmanma duvarı, mantar evi, basketbol, eğlenceli yarışmalar ve spor aktiviteleri yapıldı. - DİYARBAKIR
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