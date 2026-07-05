Diyarbakır\'da Çocuklar Anzele Suyu\'nda Serinledi

Diyarbakır'da sıcak havaları gören çocuklar, tarihi Anzele suyuna atlayıp serinlemenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklıkları, insanları serinlemek için alternatif üretmeye yöneltiyor. Yüzme havuzunun olmadığı bölgede çocuklar serinlemek için Anzele suyuna koştu. Öğlen sıcağı ile birlikte kendilerini tarihi suya bırakan çocuklar, gönüllerince eğlendi. - DİYARBAKIR