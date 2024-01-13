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Diyarbakır'da çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuklar Gazze'ye destek için yürüdü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çocuklar tarafından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan çocuklar tekbirler eşliğinde Gazze'ye destek sloganları attı. Konuşmalarda İsrail saldırılarının durması ve Gazze'ye destek verilmesi istendi.

Diyarbakır\'da çocuklar Gazze\'ye destek için yürüdü
13.01.2024 - 15:37,
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çocuklar tarafından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek için yürüyüş yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Platformu Dicle Temsilciliği tarafından düzenlenen yürüyüş, Üç yol mevkiden başlayıp Çeşmebaşı meydanına kadar devam etti.

Yürüyüşe katılan çocuklar tekbirler eşliğinde Gazze'ye destek sloganları attı. Üzerinde "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazılı pankartla yürüyüş yapan çocuklar, Gazze'ye saldıran İsrail'e tepki gösterdi.

Yürüyüş sonunda Bünyamin Ürün adlı çocuk, konuşmada İsrail saldırılarında birçok insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Konuşmasında İsrail saldırılarının bitmesi gerektiğini vurgulayan Ürün, çok sayıda çocuğun da yaşamını yitirdiği saldırıların bitmesini, Gazze'ye destek verilmesini istedi.

Azra Durgunsu adındaki kız çocuğu ise Gazze'ye destek için bir şiir okudu. Yürüyüş etkinliği, üzerinde Ebu Ubeyde'nin fotoğrafının olduğu posterin, uçan balonlar eşliğinde havaya bırakılmasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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