Diyarbakır\'da çocuklar sıcak havada Anzele Parkı\'ndaki havuza girdi

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Diyarbakır'da hava sıcaklığının birden yükselmesiyle çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

Kentte sıcakların birden bastırmasıyla serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu girdi.

Parka gelen bir grup çocuk, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklardan Mert Hüseyin (12), sıcak hava nedeniyle Anzele'ye geldiğini belirterek, "Diyarbakır sıcağıdır, yüzüyoruz. Havuzlar açılmamış, bizde buraya geliyoruz. Suyu tertemizdir" dedi.

Ramazan Karadağ (12) ise, havaların sıcak olduğunu, havuzların kapalı olması nedeniyle buraya geldiklerini ifade etti.

Öte yandan, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, bu hafta 6 ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 ila 15 derede üzerine çıkmasının beklendiğini bildirmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 30-32, Şanlıurfa'da 35-37, Mardin'de 26-29, Batman'da 30-33, Siirt'te 28-31 ve Şırnak'ta 25-29 aralıklarında olacağının tahmin edilmekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte olduğu vurgulandı. - DİYARBAKIR