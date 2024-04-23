Diyarbakır'da çocuklar sıcak havada Anzele Parkı'ndaki havuza girdi - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da çocuklar sıcak havada Anzele Parkı'ndaki havuza girdi

Diyarbakır\'da çocuklar sıcak havada Anzele Parkı\'ndaki havuza girdi

Diyarbakır'da hava sıcaklığının artmasıyla çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girerek serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek istedi. Havuzda yüzen çocuklar, güneşlenmek için beton zemine uzandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı.

23.04.2024 11:24
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının birden yükselmesiyle çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

Kentte sıcakların birden bastırmasıyla serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu girdi.

Parka gelen bir grup çocuk, havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklardan Mert Hüseyin (12), sıcak hava nedeniyle Anzele'ye geldiğini belirterek, "Diyarbakır sıcağıdır, yüzüyoruz. Havuzlar açılmamış, bizde buraya geliyoruz. Suyu tertemizdir" dedi.

Ramazan Karadağ (12) ise, havaların sıcak olduğunu, havuzların kapalı olması nedeniyle buraya geldiklerini ifade etti.

Öte yandan, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, bu hafta 6 ilde sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 ila 15 derede üzerine çıkmasının beklendiğini bildirmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 30-32, Şanlıurfa'da 35-37, Mardin'de 26-29, Batman'da 30-33, Siirt'te 28-31 ve Şırnak'ta 25-29 aralıklarında olacağının tahmin edilmekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte olduğu vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da çocuklar sıcak havada Anzele Parkı'ndaki havuza girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da çocuklar sıcak havada Anzele Parkı'ndaki havuza girdi - Son Dakika
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