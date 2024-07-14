Diyarbakır'da çöpten içki içen köpeğin ilginç davranışı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çöpü karıştırıp dökülen alkolü içen köpek, dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı.

Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek, gece yarısı çöpü karıştırdı. Köpek, çöpten çıkanları karıştırırken dökülen alkolü yaladı. Daha sonra köpeğin, uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - DİYARBAKIR