Diyarbakır'da DEM Parti'den 'kayyum' açıklaması - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da DEM Parti'den 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır'da DEM Partililer, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınarak vali tarafından atanmasına tepki gösterdi.

03.06.2024 23:49
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Diyarbakır'da DEM Parti'den 'kayyum' açıklaması

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da DEM Partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmasına yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.

Hakkari'nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak, Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik belediye başkan vekili olarak atandı. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki bir AVM önünde toplanan DEM Partililer açıklama yapmak istedi. Basın açıklamasına önce izin verilmezken, yapılan görüşmeler sonucu grubun açıklama yapmasına izin verildi. DEM Parti Diyarbakır İl Başkanı Pınar Sakık Tekin yaptığı açıklamada, " Van'da, Hilvan'da sahip çıktığımız irademize Hakkari'de de sahip çıkıp, faşizme geçit vermeyeceğiz" dedi.

Partililer, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da DEM Parti'den 'kayyum' açıklaması - Son Dakika

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