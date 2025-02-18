Diyarbakır'da Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Deprem ve Yangın Tatbikatı

Diyarbakır\'da Deprem ve Yangın Tatbikatı

Mezopotamya İlkokulu'nda deprem ve yangın tatbikatı yapılarak öğrencilere eğitim verildi.

18.02.2025 10:26
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Diyarbakır'da bir ilkokulda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında, öğrencilere deprem anında çök, kapan ve tutun eğitimi verildi. Ardından gerekli önlemler alınıp tahliye ve söndürme işlemi yapıldı. Okul Müdürü Bahattin Parlaklı, ülkede son yıllarda yaşanan büyük deprem ve yangınlara dikkat çektiklerini belirterek, "Deprem ve yangın anında yapılması gereken davranışları, bu tür tatbikatları, öğrencilerimizi bilinçlendirme açısından oldukça önemsiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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