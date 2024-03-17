Diyarbakır\'da depremden etkilenen vatandaşlar konteyner kentte iftara hazırlık yapıyor

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Diyarbakır'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, kaldıkları konteyner kentte iftara hazırlık yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda konteyner kent kurulmuştu.

İçinde çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ve yönetim ofisinin de yer aldığı alana 621 konteyner yerleştirilmişti. Burada yaklaşık olarak 2 bin 400 aile kalıp temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Aileler, Ramazan ayını burada geçirerek iftara hazırlık yapıyor.

Eşi ve çocuklarıyla konteyner kentte kalan Seniha Aksoy, 18 yıl aradan sonra ev sahibi olduğunu, 4 ay içinde kaldıktan sonra asrın felaketinde kader, nasip deyip evinin hasar aldığını söyledi.

Evsiz kaldıklarını ama sahipsiz kalmadıklarını belirten Aksoy, yanlarında çok büyük bir devlet bulunduğunu, onun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ifade etti.

"Rabbim baki kılsın, devlet her zaman 18 yaşındadır" ifadelerini kullanan Aksoy şöyle konuştu:

"Çadır kentte, yurtta, konteyner kentte hep bizimledir. Saç ekmeği yapıyorum. İlk Ramazan ayımızdır. Bütün Müslüman alemine mübarek olsun. Tabii ev gibi değil, fakat çok şükür ki barınıyoruz. Dışarıda sokakta değiliz. Rabbim devletimden razı olsun. Buraya gönderilen yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını rica ediyorum. Bunu istiyoruz. ya herkese ya da hiç kimseye. Herkese verilsin. Neticede burada olanlar, evsiz olduğu için burada."

Eşi ve çocuklarıyla konteyner kentte kalan Halime Bingöl ise, "Konteyner kentte kalıyoruz. Deprem olduktan sonra önce 5-6 ay yurtta kaldık. Sonra bizi buraya aldılar. Ramazan ayındayız, şimdi ise iftar yemeği hazırlıyorum" dedi. - DİYARBAKIR