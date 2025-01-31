Diyarbakır'da Depremzedelerin Acısı: Yıkım Devam Ediyor

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Diyarbakır'da depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Yıkım yapılan alanda sulama aracı bulunduran çevreyi rahatsız etmeden çevre güvenliğini alan ekipler binaları kontrollü bir şekilde yıkıyor. Apartman sakinleri ise yıkılan evlerini çekilen bariyerlerin arkasında üzüntülü bir şekilde izledi.

Yıkım ekibi firması sahibi Mahmut Çiftçi, tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını su tankerleri ile sulama yaptıklarını ve çevreye rahatsızlık vermediklerini söyledi. Çiftçi, Kayapınar, Bağlar ilçelerinde yıkımları yaptıklarını ve Yenişehir ilçesinde iki apartmanın yıkıma hazır olup onları yıkacaklarını ifade etti.

Firmanın yıkım sorumlusu mühendisi Soner Taş, yıkım esnasında çevre güvenliğine özen gösterdiklerini dile getirerek, "Toz çıkmasını önlemek için arozöz kullanıyoruz. Çevremize rahatsızlık vermemek ve insan güvenliğini son derece önemli tutmak açısından buna önem veriyoruz. Çalışmalarımızı bu şekilde tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.