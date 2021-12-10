Üye Girişi
Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı

10.12.2021 09:52
Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı

Diyarbakır'da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllülüsü projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 250 kişiye, törenle kimlik kartları takdim edildi.

Diyarbakır'da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllülüsü projesi kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 250 kişiye, törenle kimlik kartları takdim edildi.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşıyla başlayan programa, AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, Diyarbakır İl AFAD Müdürü İlhami Çakmak, AFAD personeli, destek AFAD gönüllüleri ve aileleri katıldı. Programda Kayapınar müzik korosu yöre türküleri seslendirildi. Törende bir açıklama yapan AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can; "Gönüllülük projesi, AFAD başkanlığımız tarafından hayata geçirilmiş ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiştir. Bu proje ile afetlerden sonraki çalışmalarda 'keşke benim de elimden bir şey gelse' diyen vatandaşlarımıza fiilen sahada bilinçli bir şekilde aktif olarak katkıda bulunma imkanı sağlanmıştır. Kısa sürede binlerce vatandaşımız e-devlet uygulaması üzerinden AFAD gönüllüsü olmuştur. Burada ki gönüllülerimiz, uzaktan eğitimler sonrası yüz yüze eğitimleri tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmışlardır. Gönüllülerimize afetlerle mücadelemizde bizlerle vermiş oldukları destek ve yapmış oldukları katkılardan dolayı müteşekkiriz" dedi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç; törenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Koç, "2021 yılı gerçekten zor bir yıl oldu, bize gösterdi ki afetler her an gelebilir, ülkemiz de afete hazırlıklı olmalı, çünkü afetin her türlüsü maalesef ülkemizde görülebiliyor, kurumlarımız bunun için hazırlanıyor, AFAD gibi güzel kuruluşumuz var, son yıllarda dünyanın sayılı kuruluşlarından biri oldu, PAK var emniyetin, JAK var jandarmanın belediyelerimiz var, biz Kayapınar belediyesi olarak yeni bir arama kurtarma ekibi kuruyoruz, elbette kurumlar çalışıyor ama afetle mücadele toplumsal olarak yapılması gereken bir mücadele, bu bakımdan AFAD gönüllüleri bu sistemde çok önemli, sizde zamanınızı ayırıp duyarlılık gösterdiniz, bu projeye dahil oldunuz, ben AFAD'a il müdürlüğüne ve siz gönüllülere teşekkür ederim, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Saha eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olan 250 AFAD gönüllüsüne 'Destek AFAD Gönüllüsü' kimlik kartları dağıtımında gerçekleştiği program kokteyl, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı
Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı
Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı
Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı
Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı
Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı
Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı

Diyarbakır, Ünal Koç, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 07:53 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı

Son Dakika Haberleri
09:52 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı
09:50 Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor
09:36 Ekmekte gramaj hilesi tespit edildi! 230 gram yerine 200 gram satıyorlar
09:35 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı
09:32 Emekliler maaşlarına gelecek zamları merak ediyor! İşte yeni zam oranları!
09:22 Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!
09:18 Özleyenler ekran başına! Kardeşlerim'in Kadir'i Kırmızı Oda'da!
09:14 Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler         
10:03
Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor Schengen bölgesine bir ülke daha katılıyor         
09:50
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi Yanık kokusunu alan komşuları fark etti! Isınmak için ateş yakan iki kişi, yanarak can verdi         
02:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 10:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da destek AFAD gönüllülerinin kimlik takdim töreni tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement