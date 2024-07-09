Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bireylere kişisel bakım hizmeti sunuyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların her alanda kendilerini daha iyi hissetmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü dezavantajlı bireylere yönelik kişisel bakım hizmeti sunuyor.

Engelli Şube Müdürlüğünden hizmet alan dezavantajlı bireylere Şehitlik Mola Evi'nde kişisel bakım hizmeti veriliyor. Erkekler için saç sakal tıraşı, kızlar için ise saç kesimi, saç şekillendirme gibi uygulamalar yapılıyor.

Dezavantajlı bireylere yönelik kişisel bakım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bireysel başvuru ile kayıt yaptırması gerekiyor. - DİYARBAKIR