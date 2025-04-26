Diyarbakır\'da Dolu ve Sağanak Yağış

Diyarbakır'da nisan ayında etkili olan dolu ve sağanak yağış, kentte kısa süreli olumsuzluklara yol açtı.

Diyarbakır'da nisan ayında etkili olan sağanak yağış ve dolu, kentte kısa süreliğine yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Özellikle merkez ilçelerde yollar su birikintileriyle kaplanırken, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalanırken, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden de gök gürültülü sağanak yağış açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; akşam saatlerine kadar sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden Diyarbakır, Çermik, Çüngüş, Silvan Dicle, Hani, Kocaköy, Lice, Kulp, Hazro, Batman, Kozluk, Sason, Siirt, Pervari, Eruh Şirvan, Aydınlar, Şanlıurfa, Siverek ve Karacadağ, Şırnak, Beytüşşebap, Uludere bölgelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR