Diyarbakır\'da Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Değirmenci'nin de aralarında bulunduğu ekipler, ev ziyaretlerinde yaşı ilerlemiş vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Ekipler, konuk oldukları vatandaşlara hediye paketi verdi.

"Onlarla hep bir arada olacağız"

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Değirmenci, yaşı ilerlemiş vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Bizler tüm varlık ve kimliklerin hayat bulacağı 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarını yaparken katılımcı, sosyal ve erişilebilir belediyecilik kavramlarıyla çalışmalarımızı somutlaştırmayı vaat etmiştik. Bugün 1 Ekim özelinde her ne kadar yaşlılarımızı ziyaret etsek de bundan öncesi ve sonrasındaki günlerde de hep beraber olduğumuzun mesajını kesinlikle paylaşıyoruz. Onlarla hep bir arada ve dayanışma içinde olacağız" dedi.

Yaşlılara evde bakım hizmeti devam ediyor

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren yaşlı birimi, yalnız yaşayan, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılara evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor. Yaşlı birimi ekipleri, tespit edilen yaşlıların evlerinde A'dan Z'ye temizliklerini yaparak daha temiz ve hijyenik bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyor. - DİYARBAKIR