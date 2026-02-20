Diyarbakır\'da durak önlerine park eden araçlar çekildi

Duraklara park yasağını hiçe sayan sürücülere göz açtırılmadı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi trafik zabıta ekipleri, toplu ulaşımı aksatan araçları tek tek kaldırdı.

Diyarbakır'da toplu taşıma duraklarına park eden araçlara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri, "Duraklara araç park etmeyin, çekilir" uyarı levhalarına rağmen kural ihlali yapan sürücülere müdahale etti. Kuralları dikkate almayan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yetkililer, durakların işgal edilmesinin şehir içi ulaşımı aksattığını ve özellikle engelli vatandaşlar ile yaşlıların otobüslere binmesini zorlaştırdığını belirtti.

Denetimler sırasında çok sayıda aracın duraklara park ettiği tespit edilirken, araçlar tek tek yediemin otoparklarına götürüldü. - DİYARBAKIR