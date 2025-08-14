Diyarbakır\'da Fıstık Hasadı Sıcak Havada Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mevsimlik işçilerin mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak havada fıstık hasadı devam ediyor.

Kentte sıcak hava dalgası mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 40 derece üzeri bulan sıcak havada fıstık toplayan mevsimlik işçilerin mesaisi, sabah 07.00'de başlayıp, 17.00'ye kadar devam ediyor.

İşçilerden G.D., Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiklerini, havanın bayağı sıcak olduğunu söyledi. Aileleriyle birlikte çalıştıklarını belirten G.D., "Öğrenciyim, yaz tatilinde ise fıstık hasadı yapıyoruz. 45 derecelere kadar ulaştığı oluyor. Bu sıcakta çalışıyoruz. Buraya geleli yaklaşık 5 gün oldu. Sabah 05.00'te kalkıyoruz, 07.00'de başlıyoruz, 17.00'de bırakıyoruz" dedi.

Z.S. ise fıstık toplamaya Siverek ilçesinden geldiklerini kaydederek, "Saat 07.00'den 17.00'ye kadar günlerdir sıcaklık altında fıstık topluyoruz. Sıcaklıkta gerçekten yoruluyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR