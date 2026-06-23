Diyarbakır'da 'Gaffar Amcayla El Ele' projesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 'Gaffar Amcayla El Ele' projesi

Diyarbakır\'da \'Gaffar Amcayla El Ele\' projesi
23.06.2026 10:44
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Polis Akademisi bünyesindeki Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Gaffar Amcayla El Ele' sosyal sorumluluk projesiyle Diyarbakır'daki öğrenciler polislik mesleğini tanıyor. Proje kapsamında çocukların güvenlik hizmetlerine yönelik farkındalık kazanması ve toplumsal uyuma katkı sağlanması hedefleniyor.

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gaffar Amcayla El Ele" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Diyarbakır'daki öğrenciler polislik mesleğiyle tanışıyor. Proje ile çocukların güvenlik hizmetlerine yönelik farkındalık kazanması, polislik mesleğine olumlu bakış geliştirmesi ve toplumsal uyum süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Valiliği katkılarıyla Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü paydaşlığında hayata geçirilen "Gaffar Amcayla El Ele" projesi, il genelindeki çocukları polislik mesleğiyle buluşturuyor. Proje kapsamında ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukların emniyet ve güvenlik hizmetlerini yakından tanımaları, polislik mesleğine ilişkin bilinç kazanmaları ve güvenlik hizmetlerine dair olumlu bir bakış açısı geliştirmeleri amaçlanıyor.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ismi yaşatılıyor

Proje, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında 5 çalışma arkadaşıyla birlikte şehit olan Ali Gaffar Okkan'ın ismini taşıyan eğitim merkezinde yürütülüyor. Yetkililer, toplumun gönlünde önemli bir yere sahip olan Ali Gaffar Okkan'ın manevi mirasının çocuklarla buluşturulmasının projeye ayrı bir anlam kattığını belirtti.

Öğrenciler polislik eğitimini yerinde görüyor

Proje kapsamında öğrenciler, polis adaylarıyla bir araya gelerek meslek hakkında bilgi alma fırsatı buluyor. Ziyaretlerde sosyal hizmet uzmanları ve eğitmenler eşliğinde gezi öncesi ve sonrası anket çalışmaları uygulanırken, öğrenciler yerleşke içerisinde buggy tarzı araçlarla gezdiriliyor.

Etkinlik programında ayrıca minik tiyatro gösterileri, çeşitli hediyeler ve ikramlar da yer alıyor. Projenin ilk uygulaması, 18 Haziran 2026 tarihinde Aziziye İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okuldan gelen 13 öğrenci, eğitim merkezini ziyaret ederek etkinliklere katıldı. "Gaffar Amcayla El Ele" Projesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 500, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ise bin 500 öğrencinin merkezi ziyaret etmesi planlanıyor. Projenin sonuçlarının SPSS benzeri bilimsel ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle analiz edilmesi, elde edilen verilerin polis eğitimleri ve polisiye çalışmalara katkı sunması hedefleniyor. Yetkililer, beklenen başarı düzeyine ulaşılması halinde projenin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının değerlendirildiğini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 'Gaffar Amcayla El Ele' projesi - Son Dakika

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