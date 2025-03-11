Diyarbakır'da Gassal Adaylarına Eğitim Veriliyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gassal Adaylarına Eğitim Veriliyor

Diyarbakır\'da Gassal Adaylarına Eğitim Veriliyor

Kınalı Eller Kadın Derneği, Diyarbakır'da kadın ve erkek gassal adaylarına mesleki eğitim vermeye devam ediyor. 2019'dan beri süren kurslar sayesinde kursiyerler sertifika alarak iş imkanına kavuşuyorlar.

11.03.2025 11:10  Güncelleme: 11:17
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Diyarbakır'da kadın derneği tarafından farklı kursların yanı sıra, kadın ve erkek gassal adaylarına eğitim veriliyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Kınalı Eller Kadın Derneği, kadınlara birçok eğitim ve kurslar vermeye devam ediyor. 2019 yılından beri kadın grubu, erkek grubu ve karma grup halinde 3 gruptan oluşan gassalık kursu veren derken, hem vatandaşlara iş imkanı sunuyor hem de kadın ve erkek gassallar yetiştiriyor.

Kınalı Eller Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Korkutata, derneğin 2011 yılında kurulduğunu, kültür, sanat ve mesleki eğitimler ile ilgili kadın ve erkekleri topluma kazandırdıklarını, birçok önemli projelere imza attıklarını söyledi. Korkutata, 2019'da kuzeninin ölümünde yıkamasına şahit olduğunu ve orada yaşanan bazı eksiklikler ile yapılan yanlışın kendilerini böyle bir kursu açmaya vesile ettiğini ifade etti.

Bir gün gece 03.00'te uyanıp neden gassal eğitimi vermediklerini düşündüğünü aktaran Korkutata, "Özellikle kadınların olmadığını, kadınları olan da yeterli bilgiye sahip olmadığını kulaktan duymayla yıkandıklarını ve bu nedenle bu açığı kapatmak gereği de rabbim bize nasip etti. 2019'dan beri aralıksız kurs veriyoruz. Ama eskiden ikna ederek, zorla. Çünkü korkuyorlardı. Cenaze hizmetleri, gassallık derken, önce gassalin ne olduğunu bilmezlerdi. 6 Şubat depremi yaptığımız bu projeyi ne kadar önemli proje olduğunu ve insanlar o günden sonra akın akın gelmeye başladığını; Mardin'den, Batman'dan, Silvan, Ergani, Lice'den de gelen arkadaşlarımız var" dedi.

Kursların 3 gruptan oluştuğunu ve isteğe bağlı kadın, erkek ve karma grupların olduğunu söyleyen Korkutata, "Sertifika alıyorlar. Bu sertifika dünyada geçerlidir. Çünkü Milli Eğitim İl Müdürlüğü protokolümüz var. Bunu alıp da Avrupa'ya gidenler var. Birçok kamu kurumda, belediyede, devlet hastanesinde öğrencilerimiz işe girdiler. Bu da bizi mutlu etti. Başka illerde, ilçelerde gönüllü olarak bu işi yapanlar var. .İnsanlar artık onları çağırıyor" diye konuştu.

Kursiyer Hasan Gümüş, gassalık eğitimi almak için geldiğini dile getirdi. Gümüş, "Allah hocalarımızdan razı olsun bize güzel bir eğitim verdiler. İnşallah mesleğimizin hakkını vererek bu işi yapmaya çalışacağız" dedi.

Adile Belek ise, gassalık eğimi almak için geldiğini belirterek, kursun faydalı olduğunu öğrendiğini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Gassal Adaylarına Eğitim Veriliyor - Son Dakika

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