Diyarbakır'da halıcıdan örnek hareket! Temizlik için gönderilen halının içinden bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da halıcıdan örnek hareket! Temizlik için gönderilen halının içinden bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etti

05.07.2022 17:43

Diyarbakır'da bir halıcı, temizlik için gönderilen halının içinden 112 bin lira değerindeki 6 bin 600 dolar buldu. Parayı aileye teslim eden halıcı büyük takdir toplarken, ev almak için para biriktiren aile de bu duyarlı davranış karşısında teşekkürlerini sundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eşi Ayfer Ayana ile birlikte halı yıkama işlerine bakan Osman Ayana, geçtiğimiz günlerde yıkamak için topladığı halılar arasında kur değeri yaklaşık 112 bin TL değerinde olan 6 bin 600 dolar buldu. Sahibini tespit etmek için çalışma başlatan duyarlı halıcı, parayı Murat A. isimli sahibine teslim etti.

"BOŞALTIM YAPARKEN BULDUM"

12 yıldır halı yıkamacılığı yapan 60 yaşındaki Osman Ayana, haram yememek için yıllardır çabaladığını ifade etti. Mutlu olduğunu aktaran Ayana, "Cumartesi günü halıları toparladım, pazar günü boşaltım yaparken halının içerisinde 66 adet 100 banknot dolar buldum.

"KENDİNE EV ALMAK İÇİN TOPLAMIŞ"

Bu sabah dolarların sahibi arayarak miktarını söyledi. Ben de doğrulatınca teslim ettim, alıp gittiler. Korkmuşlardı, çok teşekkür ettiler. Bu yaşıma kadar kimsenin parasını yemedim, bu yüzden paralarını iade ettim. 112 bin TL değerinde 6 bin 600 dolardı. Kendine ev almak için toplamış" dedi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da halıcıdan örnek hareket! Temizlik için gönderilen halının içinden bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da halıcıdan örnek hareket! Temizlik için gönderilen halının içinden bulduğu 112 bin TL'yi sahibine teslim etti - Son Dakika
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