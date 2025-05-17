Diyarbakır\'da İki Aile Arasındaki Husumet Barış Yemeğiyle Sona Erdi

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesindeki iki aile arasında 12 yıldır süren husumet, barış yemeğiyle sona erdi. Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, siyasi parti temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Uzun yıllar süren düşmanlığın ardından Mendan ve Karahan aileleri, barış yemeğinde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim altından geçti ve tokalaştı. Dualar edildikten sonra katılım gösteren herkese yemek ikram edildi. Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Barış dini, esenlik dini, hoşgörü dini İslam'ın mensupları olarak bugün sizlerle beraber bu güzel barış merasiminde bir arada olmaktan büyük bir memnuniyetle bahtiyarlık duyuyorum. İnsanlık tarihi kadar eskidir savaşlar, kavgalar, gürültüler insan var olduğundan beri maalesef fıtratı gereği bunlar hiç eksik olmamıştır kainatta hep zıtlıklarıyla birlikte vardır o bakımdan hiç arzu etmiyoruz ebetteki insanlar birbirine kavga etmesin, birbirini bırakın yaralamayı, öldürmeyi birbirini hatta incitmesin ama kaçınılmaz olarak bazen bu tür nahoş hadiseler memleketimizin her yerinde yaşandığı gibi bölgemizde ve şehrimizde de yaşanıyor maalesef işte burada da geçmişte böyle bir hadise yaşanmış devamında onu takip eden başka bazı nahoş hadiselere de bu topraklar şahit olmuş ama burada işin güzel tarafı daha kötü bir sonuca ulaşmadan aklı başında insanlar, kanaat önderleri, toplum liderleri bu meseleyi çözmek üzere ortaya bir irade koymuşlar ve bizim kamu görevlilerimiz kaymakamımız, jandarma komutanlarımızın da destekleri ile birlikte çok şükür bugün artık bu meseleyi inşallah kökünden çözüyor. Bugün itibarıyla artık Mendan ve Karahan aileleri arasında barışı tesis ediyoruz. Kalıcı bir barışı ve güzelliği inşallah burada inşa etmiş oluyoruz" dedi.

Genç iş insanı kanaat önderi SMC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk ise, "Zaman zaman barış oldu, zaman zaman bozuldu ama bu sefer kesin Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler ve inşallah barış kesinleşti. Tabii Çubuk ailesi olarak çok çabaladık. Ben ve ailem kanat önderiyiz biz gecemizi, gündüzümüzü vererek iki tarafı bu iki aşireti barıştırdık. İnşallah bölgemizde bir daha böyle bir hadise olmaz inşallah böyle kavgalar olmaz inşallah bundan sonra hep kardeşlik güzellik içerisine geçer" diye konuştu. - DİYARBAKIR