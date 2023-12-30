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Diyarbakır'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Diyarbakır'da Lale ve Altındağ aileleri arasında başlayan husumet, siyasilerin ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı. AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı bir barış merasimi düzenlendi. Barış töreninde yapılan konuşmalar ve duaların ardından iki aile fertleri bir araya geldi.

Diyarbakır\'da iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
30.12.2023 - 17:26,
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Diyarbakır'da iki aile arasındaki husumet, siyasilerin ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonuçlandı.

Kentin tanınmış ailelerinden Lale ve Altındağ aileleri arasında iki yıl önce başlayan husumetin daha fazla büyümemesi için AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, İYİ Parti Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ve kanaat önderleri devreye girdi. Yürütülen görüşmeler sonuç verince iki aile fertleri bir araya geldi.

Kayapınar'daki bir düğün salonunda gerçekleşen barış merasimine milletvekilleri, Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile Sivil Toplum Kurulu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bine yakın kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan barış töreninde konuşan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, toplumsal barışın önemine dikkat çekerek, "Bugün burada çok hayırlı bir iş için buradayız. Bir sulh için, bu güzelliğe ve hayra ortak olmak için buradayız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında duaların edilmesiyle, Lale ve Altındağ ailesinin bireyleri, tek tek Kur'an-ı Kerim'in altından geçti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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