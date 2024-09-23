Diyarbakır'da İlk Glütensiz Fırın Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İlk Glütensiz Fırın Açıldı

Diyarbakır\'da İlk Glütensiz Fırın Açıldı

Diyarbakır'da çölyak hastaları için glütensiz unlu mamuller üreten fırın hizmete girdi.

23.09.2024 13:43
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde kentin ilk glütensiz unlu mamuller üreten fırını hizmete girdi. Çölyak hastalarının un ve glüten içeren ürünlere karşı duyduğu hassasiyet göz önünde bulundurularak açılan fırın, kentte önemli bir boşluğu doldurdu.

Çölyak hastalığı, vücuda alınan glütenin sindirilememesi nedeniyle ortaya çıkan ve birçok besin ürününden mahrum kalmaya neden olan kronik bir hastalık. Glüten içeren un ve benzeri ürünlerden uzak durmak zorunda olan çölyak hastaları, bu nedenle Diyarbakır'da uzun süredir glütensiz ürünlere erişim konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Ancak, yıllardır devam eden çağrılar ve çözüm arayışları sonunda karşılık buldu ve çölyak hastaları için büyük bir rahatlama kaynağı olan fırın hizmete girdi. 30 yıllık fırın işletmecisi Mahmut Yaşa tarafından hizmete açılan fırın çölyak hastalığı olanları sevindirdi. Yaşa, ailesinde de çölyak hastalığı bulunan yakınlarının yaşadığı sıkıntılardan ilham alarak bu önemli adımı attığını söyledi. Eşi ve yeğenlerinin çölyak hastalığına yakalanmasıyla glütensiz ürünlere duyulan ihtiyacı yakından gözlemleyen Yaşa, Diyarbakır'da bu ihtiyacı karşılamak için harekete geçip şehrin ilk glütensiz fırınını açtığını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da İlk Glütensiz Fırın Açıldı - Son Dakika

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