Diyarbakır\'da İnşaat İşçileri Aşırı Sıcakla Mücadele Ediyor

Diyarbakır'da etkisini artıran aşırı sıcak hava, inşaat işçilerini zor durumda bırakıyor. Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği kentte, iş güvenliği ve sağlık risklerine rağmen açık alanda çalışan işçiler, mesailerine devam etmek zorunda kalıyor.

Kentin dört bir yanında süren inşaat faaliyetlerinde görevli işçiler, yüksek sıcaklık ve güneşin yakıcı etkisi altında uzun saatler boyunca çalışıyor. Şantiyelerdeki beton yüzeyler ve metal malzemeler, güneş ışığıyla birlikte tehlikeli derecede ısınırken, işçilerin gölgelenebileceği alanlar oldukça sınırlı.

İnşaatta saatlerce açık alanda güneşin altında çalışan işçiler havanın aşırı sıcak olduğunu, çalışmakta güçlük çektiklerini aktardı. Duvar ustası Fevzi Porsuk, 60 yaşında olduğunu, havaların sıcak olduğunu ifade etti. Porsuk, "Alışkınız ve mecburuz çalışmaya" dedi.

Demir ustası Nurullah Bıkmış ise, 47-48 derece sıcaklık altında zorluklarla çalıştıklarını aktardı. Bıkmış, "Zorlanıyoruz ama bir süre sonra alışıyoruz. İşimizde zor demir bağlıyoruz. Sizden ricamız bu sıcak havalarda bizi çalıştırmasınlar ya da saatlerimiz az olsun bunu istiyoruz sadece" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR