Diyarbakır\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yakın Savunma Atölyesi Başladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadına yönelik şiddete karşı başlattığı "Yakın Savunma Atölyesi" yoğun ilgi görüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle başlattığı "Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız" kampanyası kapsamında düzenlediği etkinlik ve çalışmalar sürüyor.

Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'ndaki Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Yakın Savunma Atölyesi" de bu kapsamda başlatılan çalışmalardan biri. Atölye, Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadınlar başta olmak üzere Diyarbakırlı kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

İki ay sürecek atölyede, kadınların karşılaşabilecekleri saldırılara karşı kendilerini nasıl savunması gerektiğine ilişkin teknikler öğretiliyor. Böylece kadınların gündelik hayatlarında saldırılara karşı kendi güvenliklerini sağlaması amaçlanıyor. - DİYARBAKIR