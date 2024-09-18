Diyarbakır'da Kadınlar Yüzme Havuzunda Buluştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadınlar Yüzme Havuzunda Buluştu

Diyarbakır\'da Kadınlar Yüzme Havuzunda Buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşam parkında açtığı kadın yüzme havuzundan 126 kadın faydalandı. Katılımcılar, yüzme kursları sayesinde su korkularını yenip yeni arkadaşlıklar edindiler.

18.09.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanında tadilatını yaparak hizmete açtığı kadın yüzme havuzundan 126 kadın faydalandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının yanı sıra sosyal aktiviteler ile de hizmet vermeye devam ediyor. Yenişehir ilçesindeki Sosyal Yaşam Parkı ve Mesire Alanında bulunan ve uzun zamandır bakımsız kalan havuzu tadilattan geçiren Büyükşehir Belediyesi, kadınların yüzme öğrenmesi için ücretsiz hizmete sundu. Kadın Yaşam Merkezlerinden faydalanan kadınlara öncelik verilerek oluşturulan havuz programında 126 kadın katılım sağladı.

İlk kez havuza gittiler

Sur ilçesinde yaşayan ve yüzme kursuna katılan kadınlardan Rengin Nergiz (23), hayatında hiç havuza ya da denize gitmediğini anlattı. Haftada 2 gün 8 seans katıldığı yüzme kursunda yüzmeyi öğrendiğini aktaran Nergiz, "Üç kardeş olarak ilk kez havuza gittik. Verilen eğitimle su korkumu yenerek yüzmeyi de öğrendim. Bu tür kursların her yıl yeniden yapılmasını ve daha uzun süreli verilmesini istiyorum. Çok güzeldi hem eğlendik hem öğrendik" diye konuştu.

"Yüzme kursunun devam etmesini istiyorum"

Halime Nergiz de, yüzmeyi bilmediğini bu kursla beraber kısa sürede yüzmeyi öğrendiğini söyledi. Nergiz, "Yüzmeyi çok hızlı öğrendim. Daha profesyonel yüzmek için kursun seneye bir daha açılmasını istiyorum. Yüzme bilmek çok güzel bir duygu" dedi.

Henüz 9 yaşında iken su kuyusuna düştüğü için su korkusu olduğunu anlatan Hatice Sayan da, şunları kaydetti:

"Panikle suya girdim. Nefesim kesiliyordu. Bırakın yüzmeyi su korkumu yeneceğime bile inanmıyordum. Hocamız cesaret verdi. Korkumu yenmeye başladım. Su altında nefesimi tutarak kalabildim. Suyun altında kalabilmek çok güzel bir duyguydu. Yüzmeyi öğrendikten sonra yüzmeyi öğrenmeye çalışan diğer kadınlara da yardımcı oldum".

Bütün günlerinin ev içinde ev işi ve bakım hizmetleri yaparak geçtiğini dile getiren Sayan, "Bu kursla beraber mahalledeki kadınlarla da tanışma fırsatım oldu. Yeni arkadaşlıklar kurdum. Çocuklarıma da yüzmeyi öğretmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kadınlar Yüzme Havuzunda Buluştu - Son Dakika

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