Diyarbakır'da kadınların "Okuma Bayramı" coşkusu - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da kadınların "Okuma Bayramı" coşkusu

Diyarbakır'da, Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ADEM-2 yetişkin okuma yazma kursu kursiyerleri tarafından düzenlenen 'Okuma Bayramı' etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen okuma yazma seferberliği çerçevesinde eğitim gören 120 kadın, başarılı bir şekilde kurslarını tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

31.05.2024 00:31
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Diyarbakır'da kadınların "Okuma Bayramı" coşkusu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ADEM-2 yetişkin okuma yazma kursu kursiyerleri tarafından düzenlenen "Okuma Bayramı" etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen okuma yazma seferberliği çerçevesinde eğitim gören 120 kadın, başarılı bir şekilde kurslarını tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Okuma yazma kursuna katılan kadınlar, eğitim sürecini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı.

Merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, Yenişehir Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yardımcısı Gülsen Gençdal, ADEM-2 Proje Koordinatörü Serap Lale Işıkhan, okuma yazma öğretmeni Duygu İnceoğlu ve kursiyer kadınlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ADEM-2 Proje Koordinatörü Serap Lale Işıkhan, Diyarbakır'da Şehitlik Mahallesi'nde açtıkları okuma-yazma kurslarıyla geçen seneye oranla okur yazarlıkta yüzde 94 artış sağladıklarını belirtti.

Işıkhan, "2024 yılı Ocak ayı itibariyle ADEM 2'de toplam okuma yazma kursunda 120 öğrencimizi mezun etmiş bulunmaktayız. Bunlardan 20'si ikinci kademe okuma yazma belgesi almaya hak kazandı. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaygın eğitim verilerine göre, 12 bin 129 okuma-yazma kursu açılmış, bunlar içerisinde de okuma-yazma kursları 6'ncı sırada yer almaktadır. Bizim açmış olduğumuz kurslarla okuma-yazma oranı geçtiğimiz yıl itibariyle Diyarbakır ili çerçevesinde yüzde 94 olarak artırmasında büyük katkı sağlamıştır" dedi.

Etkinlik, yapılan şiir ve gösterilerin arından sertifika töreni ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da kadınların 'Okuma Bayramı' coşkusu - Son Dakika

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