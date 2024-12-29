Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı

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Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle kapanan 105 kilometrelik yol ulaşıma açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş ve Hani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 105 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Diyarbakır Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çüngüş ilçesinin 40 kilometrelik Malkaya, Çataldut, Yaygınkonak ve Albayrak grup yolu; Hani ilçesinin ise 15 kilometrelik Çukur ve Ekşin mahalle yolu, 30 kilometrelik Kaledibi grup yolu, 20 kilometrelik Akçayır, Topçular ve Yukarı Turalı Mahallesi ulaşıma açıldığı bildirildi.