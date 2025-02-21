Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğretmen Servisi Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğretmen Servisi Kurtarıldı

Diyarbakır\'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğretmen Servisi Kurtarıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğretmen servisi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Öğretmenler, yol bakım ekiplerinin müdahalesi ile güvenli bir şekilde alandan tahliye edildi.

21.02.2025 13:23  Güncelleme: 13:35
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğretmen servisini belediye ekipleri kurtardı.

Sabah saatlerinde Silvan ilçesinden Eşme ve Tokluca mahallelerine giden ve içinde öğretmenlerin bulunduğu servis aracı kara saplandı. İhbar üzerine Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Alana ulaşan ekipler, güvenliği sağladıktan sonra iş makinesi ile servis aracını saplandığı yerden çıkardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğretmen Servisi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğretmen Servisi Kurtarıldı - Son Dakika
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