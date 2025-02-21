Diyarbakır\'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğretmen Servisi Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğretmen servisini belediye ekipleri kurtardı.

Sabah saatlerinde Silvan ilçesinden Eşme ve Tokluca mahallelerine giden ve içinde öğretmenlerin bulunduğu servis aracı kara saplandı. İhbar üzerine Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Alana ulaşan ekipler, güvenliği sağladıktan sonra iş makinesi ile servis aracını saplandığı yerden çıkardı. - DİYARBAKIR