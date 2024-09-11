Diyarbakır'da Katledilen Narin İçin Selçuk Belediyesi'nde Basın Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır'da Katledilen Narin İçin Selçuk Belediyesi'nde Basın Açıklaması

Diyarbakır\'da Katledilen Narin İçin Selçuk Belediyesi\'nde Basın Açıklaması

Diyarbakır'da acımasızca katledilen Narin için Selçuk Belediye Binası önünde basın açıklaması düzenlendi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yaptığı basın açıklaması esnasında belediye binası üzerinden Narin yazan pankart açıldı. İzmir Selçuk'tan da sessiz çığlık eylemi düzenlendi.

11.09.2024 11:15  Güncelleme: 11:20
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Diyarbakır'da acımasızca katledilen Narin için Selçuk Belediye Binası önünde basın açıklaması düzenlendi. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yaptığı basın açıklaması esnasında belediye binası üzerinden Narin yazan pankart açıldı.

Tüm Türkiye Narin için ağlarken İzmir Selçuk'tan Narin için sessiz çığlık eylemi düzenlendi. Kadın ve çocuk cinayetlerinin unutulduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, "Kaç narin hayat daha yok olup gidecek?" dedi.

"5 dakika boyunca sizi düşünmeye davet ediyorum"

Belediye önünde toplanan kalabalığa oldukça duygulu bir şekilde seslenen Başkan Ceritoğlu Sengel, Güldünya, Özgecan, Müslüme ve katledilen bütün kadın ve çocukların unutulmasına isyan ederek; "Öldürülen her bir canımız için, her bir kadın için meydanlarda toplandık. Siyasiler, aydınlar, sosyal medya kullananlar hepimiz kocaman kocaman laflar ettik. "Peşindeyiz, takipçisiyiz, peşini bırakmayacağız" dedik ama aslında peşini bıraktık. Düşünmeyi bıraktık. Neden sorusunu sormayı bıraktık. Neden devamlı bunlarla karşı karşıya geliyoruz? Neden bir kız çocuğunun gözü önünde annesi öldürülüyor? Neden bizim uzak bildiğimiz oysa yakın olan yerlerde bir sürü çocuk istismara uğruyor? Neden bir sürü kadın katlediliyor? Neden bir sürü kadın cinayete kurban gidiyor? Neden biz hiçbir zaman ölenlerle değil de katillerle empati yapıyoruz? Bu toplum nereye geldi? Kaç narin hayat daha yok olup gidecek? Elimize mikrofon alıp kocaman kocaman konuşuyoruz. Bir sürü tweet atıyorsunuz, atıyoruz. Çünkü o minicik hayatlara yazdığımız uzun cümleler, kurduğumuz uzun cümleler çare olacak sanıyoruz. Attığımız likeler, bir parmak işaretiyle geçiştirilen paylaşımların hepsi çare olacak zannediyoruz. Aradan birkaç gün geçiyor başka bir gündem maddesiyle geçiştiriyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar sizi buraya basın açıklaması yapmak için çağırmadım çünkü benim artık tahammülüm yok. Ne vicdanım el veriyor ne de baba baba cümleler kurup dikkat çekmeye çalışmayacağım. Eğer herkes buradaysa 5 dakika boyunca sizi düşünmeye davet ediyorum. Sadece 5 dakika boyunca bakın ve düşünün başka bir şey istemiyorum. Beş dakika boyunca Narin ve Narinler'in sessiz çığlığı olduğunuz için teşekkür ederim" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel'in konuşmasının ardından belediye önüne toplanan katılımcılar beş dakika süren sessiz çığlık eylemine katıldılar. Yapılan açıklama sonrasında Selçuk Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı'na da "Narin" yazan bir pankart asıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Katledilen Narin İçin Selçuk Belediyesi'nde Basın Açıklaması - Son Dakika

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