Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kızın Ailesi Endişeli - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kızın Ailesi Endişeli

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde camiye giden ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in ailesi evladının bulunmasını bekliyor. Arama çalışmaları devam ediyor.

23.08.2024 12:35
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Çarşamba günü camiye ilk kez Kur'an-ı Kerim dersi almaya giden ve bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in ailesi gözyaşları içinde evladının bulunmasını bekliyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 17.00 sularında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, jandarma ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Dün jandarmanın "Yel" isimli iz takip köpeğinin yanın sıra helikopter desteğiyle arama çalışmaları yürütüldü. Bugünde aram çalışmaları yanı sıra jandarma ekipleri köye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama çalışmalarını yürütüyor. Dün, arama çalışmalarında Narin'in giydiği terliğin teki bulunmuştu.

Narin'in annesi Yüksel Güran, kızından hiç haber alamadıklarını Çarşamba gününden bu yana kızının kayıp olduğunu hatırlattı.

Kızının kaybolduğu gün saat 13.00'e kadar evde olduğunu, belirten Güran, "O vakitte evde yemek yedik. Yemekten sonra kızım saate bakıp Kur'an kursuna geç kaldığını söyledi. Saat 16.00'ya kadar kursunun devam edeceğini söyledi. Dersten sonra amcasının kızlarının yanına gideceğini söyledi. Kızım gitti, daha artık gelmedi. Kızımı görmek için tepeye çıktım. Baktım ki orada çocuklar oyun oynuyordu. Ben de orada olduğunu düşünerek bir şey yapmadım" dedi.

Kızının bulunması için çağrıda bulunan Güran, " Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen kızımı bana bulun. O benim pınar çiçeğimdir. O benim kalbimdir. Daha ben ne diyeyim. Lütfen, kim almışsa kızımı versin. Sizin de bir anne ve babanız var. Kızımı bir köşeye bırakıp gönderin bana. Allah rızası için yardım edin" diye konuştu.

Baba Arif Güran, kızının saat 13.00'ten sonra evden çıkıp Kur'an kursuna gittiğini, camide dersini aldıktan sonra amcakızlarıyla okulun bulunduğu yere geçip oyun oynadıklarını ifade etti.

"Kızımın camide ilk dersiydi"

Saat 15.20 gibi evin güzergahına çıkıldığını belirten Güran, "Diğer arkadaşları da eve gidiyor. Daha sonra kızımdan hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Emniyet ve jandarma ekipleri sağ olsunlar sürekli arama yapıyor. Çarşamba gününden bu yana biz uyuduk belki ekipler uyumadı. Gece gündüz sağ olsunlar arama yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Kızım, sanki yer yarıldı içine girdi. En son görüldüğü yer okulun önüdür. Kızımın camide ilk dersiydi. Camimiz inşaat olduğu için kızımın ilk dersiydi" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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