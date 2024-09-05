Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin İçin Psikososyal Destek Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin İçin Psikososyal Destek Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin İçin Psikososyal Destek Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, 16 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için mahalleli ve okul arkadaşlarına psikososyal destekte bulunuyor.

05.09.2024 16:46
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Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, 16 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için mahalleli ve okul arkadaşlarına psikososyal destekte bulunuyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı aramaları çalışmaları devam ediyor. Narin'den henüz bir haber alınamazken Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki hanelere ve okulda Narin'in arkadaşlarına yönelik destek çalışmaları yapıyor.

Diyarbakır Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Zeynep Akkar Deniz, Psikososyal Destek ekibi olarak olayın ilk anından itibaren köyde çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini söyledi. Köyde hem çocuklar, hem yetişkinler bu durumdan çok olumsuz etkilenmiş durumda olduğunu belirten Deniz, çocukların kendilerini güvende hissetmediğini ifade etti.

Burada uzman ekipleriyle birlikte ilk günden beri çalıştıklarını aktaran Deniz, "Psikososyal destek ekibimiz bir klinik psikologdan, psikolojik danışmandan ve sosyal çalışmacılardan oluşmakta. Bu arkadaşlarımız çocuklara yönelik grup çalışmaları, etkinlikler yapıyorlar. Bu etkinliklerde çocukların en az zararla bu süreci atlatmaları için çalışıyorlar" dedi.

Ekiple burada tüm hanelere duyurular yaptıklarını kaydeden Deniz, "Sadece çocuklar için değil, yetişkinler içinde talep ettiklerinde bireysel görüşmeler yapabiliyoruz. Çok hassas bir konu. Çocuklar ile yaptığımız çalışmalarda, etkinliklerde ağırlıklı olarak kendilerini güvende hissetmelerine yönelik etkinlikler yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda mümkün oldukça çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretime başlamalarını istiyoruz. Çalışmalarımızı köyün okulunda gerçekleştiriyoruz. Haftaya okullar açılıyor, okullar açıldıktan sonra milli eğitim ile koordineli bir şekilde psikososyal destek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çocukların kaygıları var. Kendilerini güvende hissetme ile ilgili sorunlar var"

"Çocuklar, Narin'in yokluğunu hissediyorlar" diyen Deniz, "Atölye çalışmalarında 'burası Narin'in yeri, o gelince o burada olsun' dedikleri oluyor. Çocuklar arkadaşlarını özlüyorlar, istiyorlar. Bizde bu süreçte mümkün oldukça çocuklara psikolojik olarak destek sunmaya ve onların bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocukların kaygıları var. Kendilerini güvende hissetme ile ilgili sorunlar var. Bizde yaptığımız çalışmalarda bu kaygıları en aza indirmeye yönelik" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin İçin Psikososyal Destek Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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