Diyarbakır\'da Kış Hazırlıkları Başladı

Diyarbakır'da vatandaşlar, kış aylarında doğal, lezzetli ve sağlıklı sebzeler tüketebilmek için kışlık hazırlıklarına başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuşaktan kuşağa aktarılan bu gelenek, hem ekonomik hem de kültürel bir alışkanlık olarak devam ediyor. Biber, patlıcan, domates ve bamya gibi sebzeler, yaz aylarında en lezzetli ve en uygun fiyatlı döneminde alınıyor. Evlerin balkonlarında, damlarında ve bahçelerinde ipe dizilerek güneşte kurutulan sebzeler, kışın sofralarda yerini alıyor. Böylece hem yazın tadı kışa taşınıyor hem de mevsimi dışında pahalıya satılan sebzelerden tasarruf sağlanıyor.

KEYMA Kadın Kooperatifi Mutfak Koordinatörü ve Diyetisyen Zeynep Öcal, kışlık için domates ve biber kızartıp sosluk hazırlandığını söyledi. Öcal, "Reçel hazırlıklarımız da oldu. Kış için hazırlık yapıyoruz; çünkü bu sebzeler yaz sebzeleri olduğu için kışın bulunmadığından ve maliyeti çok yüksek olduğundan yazın hazırlıyoruz. Normalde insanlar evlerinde de yapıyorlar. Kışın da bu ürünleri yemeklerimizde kullanıyoruz" dedi.

Öcal, "Şu an kızartma yapıldığı için önce biber kızartılıyor. Domates ise ayrı bir yerde kaynatılıyor. Biz burada coğrafi işaretli ürünleri kullanıyoruz. Lice domatesini ayrı bir yerde kaynattıktan sonra, her ikisini beraber bir kez daha kaynatıp kavanozlara dolduruyoruz. Reçel aşamasında ise kadınlar meyveleri kendileri temizliyor, doğruyor. Bir gün şekerde beklettikten sonra kaynatıp kavanozlarda vakumlu şekilde saklıyoruz. Kışın bu şekilde tüketmek hem daha kolay hem de daha lezzetli oluyor" diye konuştu.

Sur ilçesinde esnaf olan Murat Aslan, patlıcan, biber gibi sebzelerin kışın pahalı olduğu için insanların da bunları yazın alıp hazırladığını, kışın da tükettiğini söyled. - DİYARBAKIR