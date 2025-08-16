Diyarbakır'da Kış Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Kış Hazırlıkları Başladı

Diyarbakır\'da Kış Hazırlıkları Başladı
16.08.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da vatandaşlar, kış için sebze kurutma ve reçel yapma hazırlıklarına başladı.

Diyarbakır'da vatandaşlar, kış aylarında doğal, lezzetli ve sağlıklı sebzeler tüketebilmek için kışlık hazırlıklarına başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuşaktan kuşağa aktarılan bu gelenek, hem ekonomik hem de kültürel bir alışkanlık olarak devam ediyor. Biber, patlıcan, domates ve bamya gibi sebzeler, yaz aylarında en lezzetli ve en uygun fiyatlı döneminde alınıyor. Evlerin balkonlarında, damlarında ve bahçelerinde ipe dizilerek güneşte kurutulan sebzeler, kışın sofralarda yerini alıyor. Böylece hem yazın tadı kışa taşınıyor hem de mevsimi dışında pahalıya satılan sebzelerden tasarruf sağlanıyor.

KEYMA Kadın Kooperatifi Mutfak Koordinatörü ve Diyetisyen Zeynep Öcal, kışlık için domates ve biber kızartıp sosluk hazırlandığını söyledi. Öcal, "Reçel hazırlıklarımız da oldu. Kış için hazırlık yapıyoruz; çünkü bu sebzeler yaz sebzeleri olduğu için kışın bulunmadığından ve maliyeti çok yüksek olduğundan yazın hazırlıyoruz. Normalde insanlar evlerinde de yapıyorlar. Kışın da bu ürünleri yemeklerimizde kullanıyoruz" dedi.

Öcal, "Şu an kızartma yapıldığı için önce biber kızartılıyor. Domates ise ayrı bir yerde kaynatılıyor. Biz burada coğrafi işaretli ürünleri kullanıyoruz. Lice domatesini ayrı bir yerde kaynattıktan sonra, her ikisini beraber bir kez daha kaynatıp kavanozlara dolduruyoruz. Reçel aşamasında ise kadınlar meyveleri kendileri temizliyor, doğruyor. Bir gün şekerde beklettikten sonra kaynatıp kavanozlarda vakumlu şekilde saklıyoruz. Kışın bu şekilde tüketmek hem daha kolay hem de daha lezzetli oluyor" diye konuştu.

Sur ilçesinde esnaf olan Murat Aslan, patlıcan, biber gibi sebzelerin kışın pahalı olduğu için insanların da bunları yazın alıp hazırladığını, kışın da tükettiğini söyled. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kış Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:55:21. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kış Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.