Diyarbakır\'da Kocaköy İlçesinde Yeni Asfalt Çalışmaları Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesinde 7 buçuk kilometrelik Gökçen-Bozbağlar-Günalan Grup Mahalle yolunda asfalt çalışması başlattı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için kentin 17 ilçesinin kırsal mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, dolgu, stabilize ve asfalt çalışmaları gerçekleştirerek ulaşım sorunlarını çözüyor.

İlçelerin kırsal mahallelerinde yeni yolların yapımını tamamlayıp hizmete sunan ekipler, Kocaköy ilçesine bağlı 3 mahalle ve 1 mezrayı kapsayan Gökçen-Bozbağlar-Günalan Grup Mahalle yolunda asfalt çalışması başlattı. Ekipler, bin 400 kişinin yaşadığı Gökçen, Bozbağlar ve Günalan mahalleleri ile Ateşler mezrasını birbirine bağlayan 7 buçuk kilometrelik grup mahalle yolunda PMT (Plent Mix Temel) çalışmasını tamamladı. 2 buçuk kilometrelik Gökçen Mahalle yolunun 1 buçuk kilometrelik kısmı betonla yapılırken, geriye kalan kısmı için çalışmalar sürüyor. 2 kilometrelik Bozbağlar Mahallesi yolundaki asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, Günalan Mahallesine bağlı Ateşler mezrasının 3 kilometrelik yolunda ise asfalt çalışmasına devam ediyor. - DİYARBAKIR