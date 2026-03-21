Diyarbakır\'da Nevruz Kutlamalarına Yoğun İlgi

Diyarbakır'da Nevruz nedeni ile düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl Ramazan Bayramına denk gelen Nevruz kutlamaları Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Parkında yapıldı. Vatandaşlar yağışlı havaya rağmen kutlamalara yoğun ilgi gösterdi. 6 güvenlik noktasından girilen alana sabah saat 10.00 itibari ile vatandaşlar gelmeye başladı. Kutlamalarda vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılar söyleyip halay çekti. Programın sona ermesinin ardından vatandaşlar alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR