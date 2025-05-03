Diyarbakır'da Öğretmen Renkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da Öğretmen Renkleri Sergisi Açıldı

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim sergisi Ceylan Karavil AVM'de.

03.05.2025 18:58
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Diyarbakır'da 'Öğretmen renkleri' resim sergisi açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'nin ev sahipliğinde Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Öğretmen Renkleri' temalı resim sergisi açıldı.

Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen sergiye Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılışını ardında konuşan Subaşı, 15 resim öğretmeni ve 30 civarında da diğer branşlardan öğretmenlerin el emeği göz nuru resim çalışmalarını sergilediklerini söyledi. Subaşı, "Etkinliğimiz 2 gün sürecek. Öğretmenler kendi eserlerini sergiliyor. Biz bu eserlerin halkımızla da buluşmasını istiyorduk, bu sergimiz buna vesile oldu. Çok büyük bir emek var öğretmenlerimiz bu vesileyle kendi sanatlarını daha da ileriye taşıma fırsatı buldu" dedi.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcı Zülfü Özkan ise "Buradaki amacın eğitimin salt akademik başarıdan ibaret olmadığı bunun yanında sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerin de önemli olduğunu göstermek. Bu amaçla bizde Kayapınar ilçemizin güzide sanat sergisini açtık" diye konuştu.

Sergiden sorumlu Kayapınar İlçe Halk Eğitim Merkezinde görev yapan resim öğretmeni Mehmet Altuntaş da "Amaç sanata duyarlı olan, resimle uğraşan öğretmen arkadaşlarımızın çalışmalarını böyle bir mekanda sergileyip halkımıza tanıtmak ve diğer arkadaşlarımızı da buna teşvik etmek. Sergimiz 2 gün sürecek cumartesi, pazar günleri açık olacak. 57 tane eserimiz bulunuyor. Öğretmen katılımı var. Çalışmalara kimisi yağlı boya, akrilik boya, karışık teknik ile rölyef çalışmalarda mevcut. Bu şekilde çalışmalarımızı halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz ve halkımızın da gelip gezmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sergiye katılan Diclekent Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Gazal Karlı ise bu sergiye atık malzemelerle çalıştıklarını söyledi. Karlı, "Atık malzemelerinizi önce beyaz tutkalla yapıştırıp üzerine siyah boya akrilik boya sürdükten sonra da yaldız boyayla en son şeklini verdik. Burada amacımız atık malzemelerle sanat ortaya çıkarmak. İlgi güzel ben daha önce de katılmıştım bayağı ilgi var, Öğrencilerimiz de velilerimiz de gelecekler öğretmenlerin farklı branşlardaki öğretmenlerin de sergiye katılmaları ayrıca güzel" dedi.

3-4 Mayısta saat 11.00 ile 22.00 arasında Ceylan Karavil Park AVM'de vatandaşa açık olan sergide 15 öğretmenin 57 eseri sergileniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Öğretmen Renkleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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