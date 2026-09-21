Diyarbakır'da okul servis denetiminde ayakta öğrenci taşıyanlar tespit edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da okul servis denetiminde ayakta öğrenci taşıyanlar tespit edildi

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Diyarbakır\'da okul servis denetiminde ayakta öğrenci taşıyanlar tespit edildi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken kent genelindeki okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde fazla koltuk bulunduran, ayakta öğrenci taşıyan ve ruhsatını yenilemeyen araçlar tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde faaliyet gösteren okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı şartlarda okullarına ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde faaliyet gösteren okul servislerini kapsayan çalışmalarda ekipler; araçlardaki "dur" levhası, "okul taşıtı" yazısı, emniyet kemerleri, iç aksamlar ve lastikleri kontrol etti. Servis araçlarının, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uygun olup olmadığı da ayrıntılı olarak incelendi. Denetimlerde bazı servis araçlarında mevzuata aykırı şekilde fazla koltuk bulundurulduğu belirlendi. Bunun yanı sıra kapasitesinin üzerinde öğrenci taşıyan, ayakta öğrenci taşındığı belirlenen ve ruhsatını yenilemeyen servis araçları da tespit edildi. Ekipler, tespit edilen ihlallere ilişkin tutanak düzenleyerek ilgili araçlar hakkında yasal işlem başlattı. Okul servislerine yönelik denetimlerde araçların teknik ve fiziki şartlarının yanı sıra S plaka kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Ekipler, servis araçlarının gerekli izin ve ruhsatlara sahip olup olmadığını inceleyerek personel servisi olarak kullanılan araçların plaka uygunluğunu da denetliyor. Denetimler, dört ekip ve 18 personelin katılımıyla kent genelinde faaliyet gösteren tüm okul servis araçlarını kapsayacak şekilde sürdürülüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli ve sağlıklı şartlarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerine devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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