Diyarbakır\'da Onkoloji Hastanesi için Ücretsiz Otopark Hizmete Girdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji birimi için inşa ettiği 4 bin 500 metrekarelik ücretsiz otopark alanı hizmete girdi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, bir yandan vatandaşların ulaşım konforu ve yol güvenliği için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da hastaneler gibi vatandaşların sıklıkla gitmek zorunda kaldığı yerlerde araç park sorunları için çözüm üretiyor. Bu kapsamda Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji birimi için 4 bin 500 metrekarelik ücretsiz otopark alanı inşa edildi. 2 bin 500 ton stabilize alt temel serimi ve bin 500 ton asfalt kırıntısı serimi yapılarak tamamlanan otopark vatandaşların hizmetine sunuldu. - DİYARBAKIR