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Diyarbakır'da otizmli bireyler sporla hareket kabiliyetlerini artırıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da otizmli bireyler sporla hareket kabiliyetlerini artırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla spor eğitimleri düzenliyor. Otizmli çocukların özelliklerine göre hazırlanan eğitim programları sayesinde hareket kabiliyetleri artan çocuklar, rehabilitasyon çalışmalarıyla daha iyi gelişim gösteriyor.

Diyarbakır\'da otizmli bireyler sporla hareket kabiliyetlerini artırıyor
05.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:52
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- Diyarbakır'da otizmli bireyler sporla hareket kabiliyetlerini artırıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gelişimleri için özel eğitim gerektiren otizmli çocukları sporla buluşturuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, otizmli çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Otizm Eğitim Salonu'nda açtığı kursta spor eğitimleri devam ediyor.

Eğitim öncesi aile ile yapılan görüşmelerde otizmli çocuğun özellikleri ortaya çıkarılarak bireye göre eğitim programı hazırlanıyor. Grup şeklinde yapılan spor kurslarında, her otizmli çocuk günlük 1-3 saat süren eğitimden faydalanma imkanı buluyor.

Eğitim sürecinde eğitmenler, otizmli çocuğun daha iyi gelişim göstermesi için ailelere çeşitli önerilerde bulunuyor. Kurslara düzenli şekilde devam eden otizmli çocuklar, rehabilitasyon çalışmaları sayesinde zamanla hareket kabiliyetlerini artırıyor.

Kaynak: İHA
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