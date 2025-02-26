Diyarbakır\'da Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Başladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerine başladı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesi lokanta, pastane ve imalathane gibi iş yerlerinde gıda denetimlerine başladı. Gıda Denetim Koordinasyonu bünyesinde verilen eğitimlerin ardından çalışmalarına start veren ekipler, Ramazan ayı boyunca başta kent merkezi olmak üzere 17 ilçede denetimleri sürdürecek. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Veysi Rüzgar, "Bugün itibarıyla İl Koordinasyon Kurulunda aldığımız karar neticesinde Ramazan ayı için var olan gıda denetimi ekiplerimize merkez ilçelerimizde artı 4 ilave ekip kurduk. Bu ilave ekiplere gerekli eğitimleri verdikten sonra bugün itibarıyla ilk denetimimizi gerçekleştirdik. Ramazan boyunca özellikle gıda denetimi gıda imalatı yapan tatlı ve pasta benzeri işletmelere yönelik uygulamalarımız devam edecek" dedi.

Yapılan açıklamada, oluşabilecek olumsuz durumların ihbar hattı üzerinden iletilmesiyle daha hızlı çözümler üretilebileceği bildirildi. - DİYARBAKIR